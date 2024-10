Õudus suletud uste taga: auhinnatud koerakasvataja sundis sadakonda koera elama janus ja roojahunnikus

Veterinaarse ülevaatuse käigus tuvastasime väga paljudel koertel tõsised hambaprobleemid, kõrva- ja nahainfektsioonid, mädased silmad, ebanormaalselt pikad küüned, mitmetel emastel koertel on piimanäärmekasvajad. Lisaks on koerte karv väga halvas seisus ja kõik 87 koera vajavad karvahooldust ning pügamist.

Pisikesed kutsikad olid varjupaika saabumise hetkel üleni roojaga kaetud. Selliseid tervisemuresid näeme tihti, kui meie hoole alla saabub kutsikavabrikust päästetud koeri, aga sel korral võime öelda, et tegemist on eriti hullu juhtumiga, kuna koerad on abitus seisundis pidanud olema ilmselt väga pika aja vältel.

Kutsikavabrikandid eiravad elementaarseid tõuaretuse norme ja loomakaitse eeskirju. Nad saavad tegutseda vaid tänu sellele, et nõudlus on suur. Järgmised punktid on ohumärgiks, et tegemist võib olla kutsikavabrikuga/vastutustundetu loomapaljundajaga: