Kaunitar Megan unistab elust väljaspool kassituba

Megan on 5-aastane kassipreili, kellel on imeilusad rohelised silmad ja siidpehmed valged käpakesed ning kõhualune. Iseloomult on Megan pigem tagasihoidlik ja seda seepärast, et ta on enne varjupaika sattumist pidanud palju läbi elama. Küll aga on ta Pesaleidjas veedetud aja jooksul palju arenenud - ta hoiab distantsi, aga samas jälgib ümberringi toimuvat suure huviga ja vahel isegi mängib mõne suletutiga.