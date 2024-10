Tüli korteriomanikuga sundis naist oma kassiga abielluma

Praeguseks 51-aastane Hodge kinnitas, et üürileandjad, kes ei luba oma valdustesse lemmikloomi , on teda aastate jooksul sundinud juba kolm ümber kolima.

Tundnud hirmu oma hinnalise kassi India kaotamise pärast, on kahe lapse ema nüüd seaduslikult abielus oma karvase sõbraga.

Üksikema sõlmis oma lemmikuga liidu tsiviiltseremoonial ühe seaduslikult pädeva sõbra juhatusel ja sündmust tähistati pidulikult riietatutena ühes Ida-Londonis asuvas pargis pealtnägijate silme all.

„India on laste järel kõige tähtsam asi mu elus. Ta ei ole minu jaoks lihtsalt lemmikloom. Tulevased üürileandjad peavad teadma, et kolime sisse paketina,“ põhjendas naine. „Mul polnud kaotada midagi, küll aga võita kõik. Seega abiellusin oma kassiga ja andsin tõotuse, et ükski mees ei lahuta mind Indiast mitte kunagi.“