Vaidlus mesikäppade üle jätkub: ringkonnakohus kuulutas Eestis toimuva karujahi õigusvastaseks

Kõnealuse korraldusega andis keskkonnaamet välja load 90 karu küttimiseks. MTÜ Eesti Suurkiskjad leidis, et keskkonnaamet ei talitanud õiguspäraselt ning esitas vastava kaebuse Tallinna halduskohtule.

6. aprillil 2023. aastal tegi Tallinna halduskohus teatavaks otsuse ja rahuldas kaebuse, millest johtub, et keskkonnaameti korraldus ei olnud õiguspärane.

Keskkonnaamet esitas apellatsiooni, kuid ringkonnakohus jättis selle rahuldamata ja halduskohtu otsuse muutmata.

„Õigusvastane karude küttimine on tänaseks toimunud juba aastaid ja keskkonnaamet ei ole oma praktikat muutnud. Me peame õppima loodusega koos elama ja lahendus probleemidele ei ole tapmine. Kuigi neid sadu karusid, kes on kütitud, ei too miski tagasi, on kohtuotsus oluline kohaliku pretsedendina, et tulevikus taolisi õigusvastaseid korraldusi enam välja ei antaks ja loodan, et karusid Eestis enam õigusvastaselt ei kütita,“ sõnas MTÜ Eesti Suurkiskjad eestvedaja Eleri Lopp.

Halduskohtu ja ringkonnakohtu väljastatud otsused peaksid suunama keskkonnaametit nii karude kui ka teiste suurkiskjatega seoses andma välja korraldusi, mis lähtuvad teadusest ja seadustest. Antud probleemile on juhtinud tähelepanu ka Tartu ülikooli teadlased, kes viitasid seire puudustele.

Lopp lisas: „Aastaid on Eestis eiratud EL elupaiga direktiivi. Karude ning teistegi suurkiskjate küttimisel on tuginetud peamiselt paljasõnalistele väidetele ning toimitud sisuliselt õigusvastaselt. Oluline on täiendada suurkiskjate seiret tänapäevaste meetoditega ja teostada vajalikud alusuuringud, mida siiani aga Eestis tehtud ei ole.“