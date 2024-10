Mammale lubati elupäevi kahe nädala jagu, kuid kaitseinglite toel on ta tänaseks hoopis supervormis

Lisaks Sergeile on Mammat aidanud ka neiu nimega Kristiina, kes oma sünnipäeval palus kingituste asemel teha annetuse just sellele kiisule. „Ta printis välja plakatid ja palus Mammat toetada. Ma ei tea, kes need külalised olid, aga just selle sünnipäeva paiku laekus arvele järjest summasid,“ rääkis Merle, kes igapäevaselt saab loota veel vaid ühele suuremeelsele püsiannetajale. Viimane ei lasknud end häirida ka aasta algusega kaasnenud hinnatõusust ja suurendas MTÜle igakuiselt üle kantavat summat.

„Ju need olid viimased sendid, mis inimesel arvele olid jäänud. Ta annetas need kiisudele. Muidugi ei jäägi igaühel sellist raha üle, peaasi ju, et endal ja lastel kõhud täis oleks. Aga kui vaadata, et inimesed annetavad mingitele TikToki joodikutele, et need saaks juua, laaberdada ja reisida, siis ei saa küll öelda, et Eesti rahvas nii vaene oleks, Lihtsalt loomad ei lähe igaühele hinge,“ nentis ta. „Tänan kõiki annetajaid, kes annetavad minu kiisukestele, olenemata sellest, kas on see siis toit, liiv või raha! Suured-siirad tänud ja maani kummardus!“