Loomakaitsja: piima- ja munatootmine on Eestis jõudnud rekordini, lõpetame lehmade ja kanade ekspluateerimise!

Tensing viitas veganmessil, et inimene kasutab ära umbes kolmandikku loomaliikidest. „Statistikaameti andmetel suurenes piimatootmine 2023. aastal võrreldes eelneva aastaga viis protsenti, mis on viimase 31 aasta rekord. Eesti piimalehmade produktiivsus on tõusnud Euroopa Liidu absoluutsele tipptasemele. Kas see on ikka õige, et nii palju piima ühest lehmast välja pigistame? Õigem oleks, et me lehmi üldse piimatootmiseks ei kasutaks,“ lausus ta.