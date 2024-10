Leidub rahvast, kellel jätkub raha niisuguste moenarruste pääle väljaandmiseks! Sajand tagasi peeti koertenäitusi tõusiklikkuseks

Tore kirjeldus on 1933. aasta 14. mai Päewalehes päev varem avatud koertenäituse kohta, kus osales 80 koera: “Keegi daam küsib, kus on Katariina II lemmikkoer. Sellest huwituwad köik. Läheme seda kuulust koera lähemalt waatama. See on Soomest toodud wäike hall itaalia hurdakoer, nimega Gray as Skutnäs. Omanik pr. A. Koiga Nõmmelt. See terawaninaga koer, kes Helsingi näitusel omandanud 1. ja 2. auhinna, esineb äärmiselt alandlikuna. Ta silmad silmad vaatavad argselt ringi, käppi hoiab ristamisi nagu usklik tütarlaps, kes viibib palvetunnil. Hurdake oli ainuke koer. keda ma ei näinud kilkamas siin rõkkawas koerte ühissünfoonias. Gray as Skutnäs on ainuke sellesarnane koer Eestis. /…/