Kas kuues meel on tõesti olemas? Teadlased leidsid selle ühe loomaliigi esindajatelt

Inimestel on teadaolevalt viis meelt - kuulmine, nägemine, haistmine, kompimine ja maitsmine. Nii-öelda kuues meel jääb pigem ilukirjanduse valdkonda. See aga ei tähenda, et loomadel seda esineda ei võiks.

Teadlased uurisid tokai gekosid, kuna nende kõrvad suudavad tabada ülimadala sagedusega helisid. Viimased gekode peal läbi viidud uuringud viitavad aga veel ühele kummalisele nähtusele. See liik on võimeline tuvastama palju madalama sagedusega vibratsioone, mis jäävad vahemikku 50–200 hertsi, kuid need loomad ei kasuta nende tajumiseks oma kuulmist, vaid hoopis üht teist elundit.

Tegemist on tagaaju osaga, millel on seos tasakaaluorganiga. See toimib täiendava sensoorse retseptorina, võimaldades gekodel tajuda signaale, mida nende kõrvad ega ka inimese kuulmismeel ei suuda vastu võtta. Niisiis tuvastab vibratsioonid gekodel hoopis aju, tajudes samaaegselt ka heli.

Marylandi ülikooli teadlaste sõnul võis sedasorti kuues meel areneda selleks, et aidata roomajatel tuvastada kiskjaid või muutusi neid ümbritsevas keskkonnas. Uuringu juhi Dawei Hani sõnul võivad seni kurtideks peetud roomajad kasutada neid vibratsioonisignaale ka suhtlemiseks.

See avastus kujutab endast tõelist edusammu roomajate bioloogiat puudutavates teadmistes, muutes tokai geko esimeseks liigiks, kellel on selle funktsiooni jaoks eraldi elund ja eristab neid samas tuntavalt inimestest, kellel puudub võime midagi sarnast tunda.

Allikas: gizmodo.com