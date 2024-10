Liinibussisõit lõppes kokkupõrkes põdraga ja ligi 40 000 eurose kahjuga

Selle aasta ühe suurima kahjuga õnnetus toimus Tallinn-Pärnu maanteel, kui reisibussile jooksis ette põder. Bussil sai kahjustada esiosa ja -uks ning selle õnnetuse rahaline kogukahju oli kindlustusele 39 000 eurot. Põdraga on sellel aastal toimunud kokkupõrked ka näiteks Sakus ja Puurmannis, kahjude suurused vastavalt 24 000 eurot ja 18 000 eurot.

Siiski toimub maanteedel kõige enam kokkupõrkeid metskitsedega. Kahe viimase aasta jooksul on metskitsed olnud osalised vähemalt pooltes õnnetustest. „Inimesed enamasti pääsevad nendest kokkupõrgetest kergemate või raskemate vigastustega, kuigi paraku on sel aastal üks inimene ka elu kaotanud, kui ta sõitis autoga otsa teele hüpanud põdrale,“ selgitas ERGO kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts. „Seetõttu on väga oluline, et autojuhid just lähikuudel oleksid maanteel eriliselt valvsad.“

Kitsede kõrval satuvad õnnetustesse tihemini ka rebased, metssead ja jänesed. Näiteks sõitis augusti hommikul juht otsa teele jooksnud metsseakarjale ja kahju suuruseks oli 3500 eurot. Sama suured kulud kaasnesid kokkupõrkes linnuparvega.

2022. aastal põrkasid ERGO kindlustuse kliendid maanteedel loomadega kokku pea 780 korral ja 2023. aastal 683 korral. Mõlemal aastal toimus kõige enam õnnetusi just oktoobris, novembris ja detsembris, mil nähtavus maanteedel halveneb. Selle aasta oktoobri alguseks on metsloomadega kokkupõrkeid juba 486, mistõttu võib karta, et detsembri lõpuks tuleb viimaste aastate rekord.

Kui õnnetuste enda arv aastast aastasse muutub, siis nende kahjud on ühtlaselt suurenenud. Kui aastal 2022 oli loomaga kokkupõrke keskmine kahju kindlustusele 2454 eurot ja 2023. aastal 2580 eurot, siis selle aasta üheksa kuuga on summa tõusnud juba ligi 3000 euroni. Kulude tõusu taga on nii järjest raskemad õnnetusjuhtumid kui ka kallinenud remondikulud.