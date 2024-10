Lahkamine tõi selguse: kahekuuse Richardi surmale eelnes raske trauma

„Tema omanik küll eitas igasugust traumat , kuid oli joobes ja andis meile erinevatel päevadel väga segaseid ütlusi. Mõistsime, et sel korral on koera keha vaja saata lahkamisele, et saada selgust surma põhjuses,“ selgitas liit ühismeedias.

„Peame jõudma lõpuks selleni, et loomade vastu suunatud vägivaldsus saab karistatud karmilt, sest enne ei muutu meie ühiskonnas midagi paremuse poole. Iga päev näeme piinlevaid ja väärkoheldud loomi, kelle omanikud arvavad, et neile on kõik lubatud, sest loom on asi. Muutuma peavad seadused, muutuma peab ühiskond,“ toonitab liit ja tänab kõiki, kes aitasid Richardi arvet tasuda.