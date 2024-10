Mitte Muki või Kiki, vaid hoopis Ülo ja Annika! Eestlased on lemmikloomade nimevalikul väga loomingulised

„Oktoobri alguses korraldasime küsitluse, et teada saada kui palju Murisid, Mukisid ja Miisusid meie kodudes tänapäeval leidub. Selgus, et vaid üks nendest nimedest on siiani armastatud ning populaarsed nimed on hoopis teised“, kirjeldab uuringu tulemusi Zaba lemmikloomapoe turundusjuht Hedviga Vei.

Eestlased on lemmikloomade nimede panekul vaimukad

Lemmikule nime valides ammutatakse inspiratsiooni elust enesest. Näiteks toidulaualt, sest koeri on nimega Pipar, Baranka, Keeks, Kookos, Maazikas, Muna, Rosin, Sifka ja Virsik.

Lemmiku nime valikut mõjutavad ka peres kasvavad lapsed, kes saavad ideid filmidest ja multikatest. Koeratüdruk Lotte on nimede hulgas lausa neljandal kohal, kuid lisaks on koeri nimega Välk, Lassie, Leedi, Peppa, Pipi, Ruu ja Sipsik.

Suureks trendiks on panna koerale inimese nimi, olgu selleks sellised lihtsad kodumaised nimed nagu Ülo, Tarmo, Arnold, Annika ja Ingrid või hoopis midagi peenemat nagu Paris Hilton, Tony Soprano ja Hugo Boss.

Kasside hulgas on selliseid toredaid nimesid nagu Hei, Jup-Jup, Kass, Kolmas, Mjäu, Pisike, Tütreke, Väike ja Siuks-Piuks. Nurrumootorite nimed on inspiratsiooni saanud ka teistelt loomadelt nagu Lõvi, Tiiger, Draakon, Hiireke ja isegi Kana nimeline kass on ühes peres.

Mõnel kassil on ka perekonnanimi. Näiteks perekond Saarel on kass nimega Vurru Nurru Vuti Saar. Nagu koertel, on ka kasside hulgas inspiratsiooni saadud toidumaailmast ja sellised neljajalgsed sõbrad nagu Kukkel, Latte, Mango, Milka, Muffin, Nutella, Skitles ja Taco on meie peresid rõõmustamas. Üks kass oli aga nii Muri nägu, et Muriks ta saigi. Mis siis, et see pigem tuntud koera nimena.

Need on kõige populaarsemad lemmikloomade nimed Eestis

Koerte top-10 nime populaarsuse järjekorras on:

Bella

Luna/Luuna

Ruudi

Lote/Lotte

Roosi

Bosse

Roki/Rocky

Elli/Elly

Ronja

Bruno

Kasside top-10 nime populaarsuse järjekorras on:

Pätu

Kiti/Kity

Lucy

Miisu

Minni/Minnie

Coco

Kessu

Liisu

Luna

Simba