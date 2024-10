Lääne-Virumaal lahti pääsenud koerad ründasid öösel naabrit. Politsei: vastutab alati looma omanik!

Rakvere politseijaoskonna juht Erkko Piirimägi rõhutas, et lahti pääsenud kodulooma tegude eest vastutab alati selle omanik. „Millisel hetkel saab ühest pealtnäha sõbralikust hulkuvast koerast ohtlik ründaja, on keeruline ette ennustada. Sellepärast peabki iga koer olenemata suurusest, tõust ja iseloomust olema kindlalt peremehe hoole all ja kontrollitult oma piiratud territooriumil.“

„Looma käitumise eest vastutab alati tema omanik, kes peab tagama, et lemmikloom on kindlalt oma territooriumil või rihmastatud. Suurimaks probleemiks ongi see, et inimesed on liiga kindlad enda hoolealuste loomade käitumises. Loom võib aga sellegi poolest käituda ettearvamatult ning seada ohtu nii end kui teisi,“ kirjeldas Piirimägi.