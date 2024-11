Naeravad või mitte: kas kassidel on huumorimeelt?

Kassid on peale vaadates kahtlemata väga naljakad, kuid pole teaduslikku tõestust nende suutlikkuse kohta omada huumorimeelt nagu see väljendub inimestel. Seetõttu on loogiline, et teie kass ei reageeri ka siis, kui te tema üle naerate. Nad võivad see-eest reageerida sellele, et pöörate neile tähelepanu. Kuigi see reaktsioon on enamasti positiivne, võivad mõned kassid tunda ebamugavust valju naerulagina või näiteks naerdes näpuga näkku osutamise tõttu ja tajuda seda kui ähvardust. Sellistel juhtudel võib kass vastata hirmureaktsiooniga: ta peitub või susiseb, et väljendada oma pahameelt.