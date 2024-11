TAHAKS KOJU | Lahke Ira ootab taktitundeliselt paijärjekorras

Ira on üks armsamaid ja lahkemaid kassitoa elanikke. Irale on omased erilised kräuksuvad piuksuvad helid, millega ta tagasihoidlikult tähelepanu palub. Tema ei trügi teiste kasside vahelt läbi ega hüppa inimesele kuklasse, vaid ootab kannatlikult oma riiulikese peal, et külastaja silm temal peatuks. Siis küsib ta valju nurruga pai ja istub hea meelega süles.

Iras on selgelt pärslase või eksootiku verd, sest ta on natuke lömmisninaline ja nohisev. Lühikeste lõualuude tõttu on tal olnud hambaprobleeme ja temal on mitmed hambad eemaldatud. Peale hambamurede lahendamist on Ira muutunud palju erksamaks ja aktiivsemaks.

Tundub, et Ira saab aru, et ta on teistest kassidest natuke erinev, sellepärast hoiab pisut omaette ja ei ühine tunglevate kassidega, kes alati esimesena avaneva ukse vastas ootavad. Kaklusi tal teistega esinenud ei ole ja ilmselt võiks ta teiste rahulike kassidega edukalt kodu jagada.

Kui soovid Iraga Varjupaikade MTÜ Viljandi varjupaigas tutvuda, siis täida esmalt sooviavaldus kassi profiilil vajutades „Paku kodu“: