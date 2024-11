Mõõt täis! Lagedi elanikud nõuavad korduvalt inimesi rünnanud mastifite omanikult koerte ära võtmist

„Ümberkaudsed elanikud on selle probleemiga silmitsi seisnud üle 20 aasta. Jah, see on ühe koera elus pikk aeg ja kindlasti ei ole rünnanud sama põlvkonna koerad, kuid juba see, et Urve Ariku koerad on olnud ohtlikud põlvkonnast olenemata, on tugev häirekell,“ ütles Delfile Bärbel Salumäe, üks petitsiooni algatajatest.