Kolm pikka aastat asjatuid ootusi! Ossu on vahepeal poisikesest härrasmeheks sirgunud

Ossu on imearmas kassikene, kes on inimeste suhtes veel veidi ebausklik. On näha, et varajane noorus on kassikesele suure tõenäosusega raske olnud. Ent isegi, kui Ossu vahel korraks sisiseb, siis selle jutu jätab ta ruttu, kui talle mõista anda, et temaga tahetakse suhelda tasa ja targu. Siiski tuleb Ossul paide vastuvõtmist veel treenida. Ka nurrumuskel vajab väljaarendamist.

Küll aga on Ossu siiski piisavalt julge, et inimese käest maiustada. Samuti on temast saanud lustakalt mänguhimuline kassike. Siiani eelistas ta seda harrastada küll omaette, kuid nüüd üritab ta aeg-ajalt isegi sulepulka käpaga taga ajada. Ossu armastab pallikesi ja tema lemmik tegevuseks on omaette neid taga ajada.

Ossu sotsialiseerimisega tegeletakse aktiivselt ning selle tulemusena on kassike hakanud öösiti magavaid hoiuomanikke piilumas käima. Ehk öösel üles ärgates ei tasu ehmuda, kui kikkis kõrvad üle voodi ääre paistavad. Samuti on ta hea maiustuse korral nõus vastu võtma paikäsi. Ossu pakib uude koju kolides kaasa ka juhised, kuidas tema sotsialiseerimisega jätkata nii, et ta end oma päris kodus ruttu hästi tundma hakkaks.

Ossuga käib kaasas väike omapära. Nimelt on kassil allergia teatud toitude vastu. Hoiukodus jõuti jälile, mis Ossule ei sobi ja tema käpakestel olnud karvutute laikude asemele on nüüdseks juba uus kohev karv kasvamas. Erimenüü aga ei muuda elu kassikesega sugugi keerulisemaks. Hoiukodu näitab Ossu tulevasele perele, mida tuleb toidu valimisel tema puhul silmas pidada.

Küll aga sobiks Ossule seetõttu kodu, kus ei oleks ees mõnd teist lemmikut, kelle kausist keelatud toitu varastada. Või äkki on tema jaoks kuskil ootamas ka teine hüpoallergeenne kaaslane. Lisaks tuleb Ossu puhul silmas pidada seda, et tal on ärevuse suhtes tundlik põis. See tähendab, et uus kodu peaks tagama talle rahuliku ja võimalikult stressivaba elu. Vastasel juhul kipuvad põieprobleemid teda kimbutama.