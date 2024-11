Tere tulemast, Dwójka! Tallinna loomaaeda saabus põnev ilmaennustajast elanik

Varssavi loomaaed kirjutab oma postituses, et krokodill Dwójka sai seal kuulsaks ilmaennustajana. Kui Dwójka arvas, et vihma hakkab sadama, siis ta keeldus õue minemast - isegi, kui taevas oli täiesti pilvitu. Krokodill ootas, et ta ennustus täide läheks, loomaaednikud usaldasid tema võimeid ja Dwójka ei vedanud neid kunagi alt!