Bensiinijaamas lapse nähes kassi alla ajanud naine jääb karistuseta

Minu kaaslane läks ja koputas juhi aknale ning küsis, et kas juht teab, et ajas kassi alla? Selle peale nähvas naisterahvast autojuht, et „Jah, ma tean!“ Tagantpoolt hõigati veel, et „mis see sinu asi on? Aken keriti kinni ja juht sõitis lihtsalt minema,“ kirjeldas vapustatud pealtnägija, kelle sõnul laps juhtunut nähes südantlõhestavalt nutma puhkes.