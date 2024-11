Solarise keskus toob kokku filmihundid ja varjupaigakoerad

Sel aastal korraldab Solarise keskus koostöös Varjupaikade MTÜ-ga PÖFF-i raames ainulaadse kampaania, mille eesmärk on juhtida tähelepanu kodu otsivatele varjupaigakoertele. Kampaania tarbeks on üle Tallinna paigutatud plakatid ja reklaamid, kus modellideks on koerad, kes vajavad armastavat kodu.

Solaris Keskuse kommunikatsioonijuhi sõnul on see kampaania oluline samm, mis sümboliseerib keskust kui kohtumispaika, kus hoolitakse nii inimestest kui ka loomadest. „Solaris pole lihtsalt keskus, kus käiakse šoppamas või filme vaatamas - see on koht, mis toetab kogukonna algatusi ja seisab sotsiaalselt oluliste teemade eest,“ rõhutab Andres Paomees II.

Koertega seotud kampaania on südamlik ja sümboolne, tuletades inimestele meelde, et kodu vajamine ja armastuse otsimine ei ole vaid inimeste privileeg. Solaris Keskuse eesmärk on läbi selle koostöö tuua esile empaatia ja kaasamõtlemine.

Plakatitel on QR-kood, millega pääseb otse koduotsiva koera info juurde, muutes lemmikloomade kohta teabe leidmise lihtsaks ja mugavaks. QR-koodide abil saavad külastajad kiiresti tutvuda koerte lugudega ja soovi korral Varjupaikade MTÜ kodulehe kaudu ka rahalise panuse anda. Solaris Keskuses on samuti annetuste jaoks mõeldud kast, kus igaühel on võimalus anda oma panus kodu otsivate koerte toetamiseks.

Novembrikuu kulminatsiooniks on eriline koerte kinoseanss, mis toimub 17. novembril Solaris Keskuses. See ainulaadne kinoõhtu pakub harukordset võimalust nautida filmihetki koos oma lemmikloomaga, edendades seeläbi eriliste mälestuste loomist ning süvendades inimeste ja nende neljajalgsete sõprade vahelisi sidemeid.

Kõikide koduotsivate koerte plakatid leiab siit.