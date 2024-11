Loomakaitsja: kaos jahipidamises saadab vihisevate kuulide keskele nii loodusturistid kui koerad

On hämmastav, et seniajani pole e-Eestiks nimetatavas riigis avalikku, jahipidamise kohta operatiivselt infot saada võimaldavat veebikeskkonda. Keskkonda, mis lubaks nii jahipiirkonnas elavatel inimestel kui ka muidu looduses liikujatel jälgida, millises metsas mis loomi millise loa alusel parasjagu kütitakse või lähiajal küttida kavatsetakse. Kui see olemas oleks, saaksid tavalised kodanikud ohutult metsas liikumist planeerida ja hästi sobiks säärane lahendus kokku ka Eesti e-riigi kuvandiga. Pealegi on metsa sisenemine ja sealt elusana väljumine ju kõigi põhiõigus. Vähemalt inimeste.

Ühest küljest aitaks selline veebikeskkond kõiki neid, kes soovivad metsas käia, ilma et satuks jahikoerte ja mõnikord ka vilisevate kuulide keskele. Teiselt poolt aitaks see ametkondi, kus võimalused jahijärelevalve tagamiseks järjest ahenevad.

Metsloomade osakaal imetajate kogu biomassist on väga väike, vaid neli protsenti, viimase 50 aastaga on loomapopulatsioone 73 protsenti vähemaks jäänud. See kõik räägib selget ja üheselt, et inimene on oma loodusesse sekkumisega liiga kaugele läinud.