Lemmiklooma kaotus on ränk katsumus. Millal on inimene valmis kohanema uue karvase sõbraga?

Enne uue lemmiku võtmist on oluline anda endale aega leinata. Lein on loomulik protsess, mis võib kesta nädalaid, kuid või isegi aastaid. Igaüks kogeb seda erinevalt ning kiirustamine võib tekitada hiljem süütunnet nii lahkunud kui ka uue lemmiku suhtes.

Uue lemmiku võtmine pärast kaotust on väga isiklik otsus. Pole olemas „õiget“ aega – see sõltub teist endast ja teie valmisolekust. Kõige tähtsam on ausalt hinnata oma emotsionaalset seisundit ja praktilisi võimalusi. Kui tunnete, et olete valmis, siis ärge laske süütundel end takistada – maailmas on palju loomi, kes vajavad armastavat kodu.