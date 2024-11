VIDEO | Internetis kuulus jõehobu ennustas USA presidendivalimistel Trumpi võitu

Tais Chon Buri loomaaias elav kääbusjõehobu Moo Deng asus 2024. aasta USA valimiste eel prohveti rolli. Vabariiklase Donald Trumpi ja demokraat Kamala Harrise tasavägises võidujooksus USA presidendi ameti pärast valis jõehobupoeg puuviljade toel välja oma võitja ja ennustas, et valimised võidab Donald Trump.

Tundub, et sotsiaalmeedias tuhandete jälgijate pilku püüdnud jõehobu autoriteet kasvab veelgi. Mitu Ameerika Ühendriikide telekanalit on nüüdseks teada andnud, et ennustus läks täppi ja suuriigi etteotsa astubki taas Donald Trump.