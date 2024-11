VIDEO | Otsingukoerad püüavad meeleheitlikult leida Valencia katastroofis kadunuks jäänud inimesi

Maa-alustes parklates, vee alla jäänud autodes, garaažides ja jõgedes on otsingutel kaasa löönud ka teenistuskoerad. Üleeile öösel õnnestus ühelt koertest leida ühe ohvri surnukeha. Süngest leiust andis koer teada oma juhi poole pöördudes ja ärevalt haukudes.

Teiste hulgas on kadunuks jäänud 3- ja 5 aastased vennad Ruben ja Izan, kelle majja sõitis sisse veetulvast kantud veoauto ning kelle hoovus viis kaasa vaatamata sellele, et isa viimasel hetkel üritas neile kinni haaramiseks kätt ulatuda. Ka neid lapsi otsitakse kadunuks jäämise piirkonnast mitme kilomeetri raadiuses koerte abil. Siiani kahjuks tagajärjetult.

Kuna mõnedes kohtades ulatub vesi koertele üle pea, on neile euroalustest meisterdatud paaditaolised liikumisvahendid. Osa koertest on koolitatud leidma inimsäilmeid, teiste ülesandeks on leida üles ellujäänud.