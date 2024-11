Harjuta pudikeeles rääkimist, su koer vajab seda!

TikTokis nõuandeid jagav koerte käitumisspetsialist Mireia Femenias viitab, et lisaks sellele, et koer vajab kindlust, et omanik teda armastab, on tite kombel rääkimine kasuks ka looma kognitiivsele arengule. „Koerad on oma arengult umbes kahe-kolmeaastase lapse tasemel, nad on lisaks sõnadele vastuvõtlikud ka hääletooni suhtes,“ põhjendab ta.

Seda tüüpi suhtluse üks olulisemaid mõjusid on see, et see aitab tugevdada sidet loomaga. Koerad suudavad ära tunda kuni 200 sõna, nii et iga kord, kui räägite nendega armsal ja leebel toonil, on nende tähelepanu suunatud teile. Selline suhtlemisviis aktiveerib neuroneid, äratades uudishimu ja õnnetunde, mis aitab positiivselt kaasa ka teie enda emotsionaalsele heaolule.

Need stiimulid omakorda hoiavad koera aktiivsena ja soodustavad tema arengut, mille käigus kasvab tähelepanu ja õppimisvõime.

Seega järgmine kord, kui pöördute oma koera poole ja küsite: „Kes on maailma kõige nunnum kutsu?“, pidage meeles, et see tegevus mitte ainult ei rõõmusta teda, vaid toob kasu ka tema arengule ja edendab teie omavahelist sidet. Sellel lihtsal kombel on otsene mõju lemmiklooma emotsionaalsele tervisele ja teie suhtele!

Allikas: El Confidecial