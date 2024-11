Tuule krambihoogude tõttu tekkisid kõige süngemad mõtted: kas tõesti ründab see haigus?

Pealeidja vabatahtlik tegi kassitoas aega parajaks ning avastas ühtäkki, et üks must-valge kiisu kraapimispuu all on krambihooga pikali. Kiirelt tegutsedes sai selgeks, et tegu on Tuulega ning info läks töötajate vahel ruttu ringlema, et kass abi saaks. Esmalt jõudis ta loetud minutitega Pesaleidja loomakliinikusse, kus koheselt hapniku alla sai.

Vereproovid väga mingit meeletut muutust esialgu ei näidanudki, kuid kohe tuli peale uus krambihoog ja sai selgeks, et Tuule vajab oluliselt ulatuslikumaid uuringuid ning kindlasti ka ööpäevaringset statsionaari.

Tuule jõudis PetCity kliinikusse.

Algne väga suur kahtlus oli FIPi neuroloogilisele vormile, mis oleks automaatselt olnud väga karmi saatusega diagnoos. Nüüd on aga Saksamaa labori analüüsid kinnitanud Tuulel toksoplasmoosi. See ei tähenda õnneks kõige hullemat, ravi on aga pikk ning aeganõudev ja kulukas, kuid tänu õigele ravile ei ole Tuulel kaks päeva krampe esinenud ja ees ootab kliinikust väljasaamine kodusele ravile.

Kliinikuarve on praeguseks 1424,53 eurot, kuid need on veel päeva võrra kasvamas.. Kõigele lisaks on Pesaleidja väga-väga hädas juba praegu ning vajab kogu südamest teie abi ja tuge, et Tuule kliinikust välja aidata!

Annetamiseks saad kasutada meie kodulehel asuvaid pangalinke https://www.pesaleidja.ee/anneta/

Ühekordset annetust on võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!

Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun „TUULE“