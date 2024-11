Seppost jäid maha ainult pea, käpp ja soolikas! Hundikari murdis Ida-Virumaal koduõuel pere truu sõbra

„Koera pidasime lahtiselt, ketti panime ainult juhtudel, kui võõras inimene hoovi tuli, et ta peale ei hüppaks,“ täpsustas Seppo omanik Kristel Koort igaks juhuks, viidates etteheidetele, et ketikoer on huntidele hea saak, kuna ei saa ennast kaitsta. „Suurt hundihirmu ei ole me seni tundnud, hundid on meie kandis aastaid toimetanud. Kuigi, Kui Kukrusel suur lammaste murdmine oli olnud siis korraks käis peast läbi mõte, et see koht ei ole meist kaugel ja mine tea, äkki võivad siiagi sattuda.“