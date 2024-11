Vollil tuli lõpuks minna lasta: teda tabas just ühele levinud koeratõule omane raske tervisehäda

„Ühel varahommikul 2019. aasta kevadel ärkasin selle peale, et koer on mu kõrval kuidagi kange. Vollile meeldis ronida minu kõrvale kerra magama - seda oli ta kutsikast peale teinud ning see polnud talle ka keelatud,“ alustab meenutamist taksiomanik Armin Knausberg. „Sain kohe aru, et midagi on valesti, sest selline kõver kange asend viitab takside seas levinud seljaprobleemile. Teda voodist maha tõstes said mu kartused tõeks: koeral ei töötanud tagakäpad ehk ta oli halvatud ja valudes.“