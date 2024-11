Suurkiskjate kaitsja: huntide küttimine tekitab probleeme juurde, kiskjakahjustusi see ei vähenda

Seega võib Eesti Keskkonnaagentuuri esitatud arvutusviga olla isegi mitmekordne. Kui pesakondi on leitud 30 (eeldades, et ka selles numbris ei ole viga, sest need andmed on peamiselt jahimeeste hinnang) ja korrutades 4,23 tuleb huntide arvukuseks 126, aga korrutades 10ga saame vastuseks 300. Erinevus, nagu näha on väga suur. Võtan siiski arvesse agentuuri esitatud pesakondade arvud ja proovin leida kahjustuste ja küttimise vahel seost.

Selleks, et antud kordajat kasutada, peab hästi teadma, kui palju on sigivaid paare ja kui palju kutsikaid iga kevade sünnib ja kui palju on üksikuid isendeid, kes karjadesse ei kuulu jne. Samuti peaks iga-aastane olema geneetiline jäljeloendus. Kõike eelnevalt loetletut me Eestis ei tee. Neid andmeid ei ole võimalik ka kusagilt leida, ega ka Saada teabenõudega.

Seda uuringut on ka raske teha usaldusväärselt, sest pesakondade suurused Eestis ei ole tõetruud. Näiteks korrutatakse Eestis iga aasta pesakondade suurused numbriga 10. Samas see kordaja võib olla igal aastal erinev, vahemikus 4.23 kuni10 (Boitani jt., 2022). Sellisesse vahemikku jääb Euroopas hundi karja suurus, millega opereeritakse eri riikide hundi arvukuse arvutamisel.

Eestis ametid ja ka jahimehed põhjendavad jahivajadust sellega, et kahjustusi on vaja vähendada. Samas näiteks suurkiskjate kavas ei ole tehtud mõjuanalüüsi ja ei ole ka tehtud mingite teiste analüüsidega kindlaks, millist mõju avaldab huntide küttimine päriselt kahjustuste ärahoidmiseks. Ehk asurkonna suurenemisest või vähenemisest tulenevaid majanduslikke või sotsiaalseid kahjusid ega kasusid pole Eestis uuritud. Näiteks kui võtta X arv huntide pesakondi ja kui vähendada või suurendada see arv Y arvu peale, siis kui palju vähenevad või suurenevad kahjustused ja millised on teised mõjud.

Seos praktiliselt puudub. Tõestuseks kohtule esitatud terioloogiateaduri Maris Hindriksoni vastus, mis põhineb keskkonnaagentuuri avalikel andmetel

Tabel 1. Hundi pesakondade arv ja suurkiskjate poolt murtud lammaste ja kitsede arv aastatel 2009-2020.

„Kui vaadelda hundi pesakondade muutusi aastatel 2009-2020 ning samal aastal murtud kariloomade (lambad, kitsed) arvu, on näha, et hundi pesakondade arv korreleerub murtud lammaste ja kitsede arvuga Eestis halvasti, Pearsoni kordaja r = 0,477. Sellest võib järeldada, et kas korrelatsioon on nõrk (põhimõtteliselt korrelatsiooni ei esine) või on pesakondade arv valesti loendatud (ei vasta tegelikkusele). Ehk, tegelikkuses ei sõltu hundipesakondade arvust peamine hundiga seotud sotsiaal-majandusliku kahju mõõdik ehk murtud lammaste ja kitsede arv.

Seega on hundi pesakondade mõistlik ja optimaalne arv kindlasti poliitiline, mitte bioloogiline küsimus ning karjade suurusest sõltuv sotsiaal-majanduslik kasu ja kahju on kindlasti mingil määral mõõdetavad, kuid see nõuab eraldi uuringut ning täpseid ja teaduspõhiseid lähteandmeid (näiteks keskmine hundikarja suurus Eestis jne). Hunt on ja jääb liigina tõenäoliselt alati konfliktseks (inimese jaoks) ning hundikarjade arv on enamasti mitte konkreetsetel sotsiaal-majanduslikel kasudel ja kahjudel põhinev number, vaid sotsiaalse taluvuspiiri määratud ja kokkulepitud arv.“

Kokkuvõtvalt olen kokku kogunud teadusuuringud, mis tõestavad, et küttimine ei ole tõhus meede, siia.

Lõplik nimekiri nendest teadustöödest on ilmselt palju suurem.

Palju kõlab viimasel ajal, et kahjustuste arv on kasvanud, kuid tegelikult, kui vaatame keskkonnaameti esitatud andmeid, siis kahjustuste arv on vähenenud ja erilist muutust ei ole ka koerte murdmisel. Lammaste arv on ka langenud ja huvitav oleks teada, miks lammaste arv tegelikult langeb. Siin on ilmselgelt muud majanduslikud põhjused, mitte hunt.