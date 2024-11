Legendaarse hulkurkoera Žoriku ausambale lisandus infotahvel, millel näeb koera elusana tegutsemas

Loomaveeb sedastab: „2020. aastal oli lindprii koer Žorik juba nii kehva tervisega, et Loomapäästegrupp toimetas ta Maardu külje all asuvasse hoiukodusse. Paar aastat hiljem sai tema maine teekond otsa ja legendaarse tänavakoera meenutamiseks pandi püsti uhke kivikuju, mis pühendatud kõikidele koduta loomadele. Rahvas valis skulptuuri asukohaks Arsenali keskuse esise, kus Žorik igapäevaselt viibis, ja seal see seisab tänase päevani. Alul oli plaan ka kohe infotahvel paigaldada, aga erinevatel põhjustel hakkas asi venima.“