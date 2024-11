Lemmiklooma võtmine pole emotsiooniost: mida silmas pidada, kui kaalud neljajalgse sõbra soetamist

Loomad erinevad üksteisest temperamendi, liikumisvajaduse ning hooldamise raskuse poolest. Pööra tähelepanu karva, naha ja küünte hooldamisele, liikumisvajadusele, toitumisele jm, mis on looma jaoks eluliselt tähtis. Näiteks on mõned koerad aretatud spetsiaalselt töö tegemiseks, mis tähendab, et nende vajadus vaimse ja füüsilise stimulatsiooni järele võib olla palju suurem, kui nendel koertel, kes on aretatud seltsikoerteks. Uuri looma liigi ja tõu kohta internetist, kasvatajatelt, veterinaaridelt ning veendu, et loom sobib Sinu pere elustiiliga.