Loomakaitsjad teevad sotside ettepaneku maatasa: koeraomanikke saab praegugi trahvida, pange PTA tööle!

„Kavandatav regulatsioon dubleerib kehtivaid norme ning seadusandja on eelnõus tõstatud probleemi lahendanud veterinaarseadusega juba kolm aastat tagasi. Lahtipääsenud loomadega seotud rikkumiste osas peab ennetavaid järelevalve meetmeid (sh erimeetmeid) veterinaarseaduse alusel rakendama Põllumajandus- ja Toiduamet, kellel on ühtlasi ka karistusmenetluse algatamise pädevus. Kehtiv sunniraha rakendamise määr on 9600 eurot, mis on kõrgem kavandatavast,“ kirjutas pöördumises poliitikute ja meedia poole liidu juhatuse liige Pille Tees.

Kiri sedastas ka, et Eestis on ette tulnud rohkelt probleeme seoses lahti pääsenud loomadega. Loomad põhjustavad majanduslikku kahju, mille üle tõuseb tihti vaidlus loomapidaja ja maavaldaja vahel, kelle maale need loomad liiguvad. Halvemal juhul ei ole need loomad ka identifitseeritud. Probleeme on nii hulkuvate põllumajandusloomade kui ka lemmikloomadega, eeskätt koertega.

„Tekitatud materiaalse kahju korral on küll võimalus pöörduda kohtusse, kuid enamiku kannatanute jaoks on see liiga keerukas ja aeganõudev. Sageli ei ole võimalik ka kõiki kahju tekkimise asjaolusid tõendada. Sellest tulenevalt on eelnõus sätestatud loomapidajale selge kohustus rakendada abinõusid looma lahti pääsemise ärahoidmiseks.“

Loomakaitsjad rõhutasid, et veterinaarseadusega on üheselt ja selgelt juba lahendatud probleem, mida dubleerivate sätetega on uuesti lahendama asutud. „PTA-l on selge ennetavate meetmete rakendamise kohustus ja õigus, seal hulgas erimeetmete rakendamise õigus, aga ka karistusmenetluse algatamise õigus. Rakendatav sunniraha ülemmäär on aga juba oluliselt kõrgem kui kavandatav 6400 eurot,“ meenutasid nad. „Seega on ilmne, et antud juhul ei seisne probleem mitte seaduste puudumises (õiguslikes lünkades), vaid olemasoleva seaduse rakendamise suutmatuses ning viimast ei saa mitte kuidagi lahendada dubleerivate normide kehtestamise kaudu.“