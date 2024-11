ILSE BLOGI | Armukadedusel on suured pupillid, teravad hambad ja lontis kõrvad

Taksi pilgust vaatas vastu ilmselge hämming, kui ta peremees ühel päeval mängukoeraga rääkima hakkas. Samal tunnustav-nunnutav toonil, millega ta muidu Ilset kõnetanud on. Võib isegi öelda, et taks läks kohe päris närvi, tema pupillid tõmbusid suureks ja tumedaks ning ta hakkas mängukoera jälitama, mis omakorda ajendas pererahvast karvasele mänguasjale veel suuremat tähelepanu pöörama. Kuni selleni, et tollele pandi kaela Ilse rihm ja tõsteti ta lisaks veel Ilse söögikausi juurde.

See, et mänguasja oli Ilsele kinkinud minu tädi, läks taksil suure kimbatusega sootuks meelest. Mis mõttes nad on siia mingi karvase eluka toonud ja nüüd veel hoolitsevad tema eest?! Häirivast olukorrast tuli häälekalt märku anda ja nüüd pole mängukutsal enam ühte kõrva. Konkurent tuleb eos hävitada ja üleüldse: kahejalgsetel pole mõtet taksi kulul nii nõmedat nalja teha.

Kunagi selgitas üks koerte käitumisspetsialist, et halvim otsus on võtta perre korraga kaks ühevanust emast koera. Siis läheb päris kindlasti rivaalitsemiseks ning paratamatult näitab üks teisele koha kätte. Meie jaoks paraku tagantjärele tarkus: aastat kümme tagasi just selle vea tegimegi. Cassandra ja Messi vahel jagus tigedat jagelemist kuni nende ühiselu lõpuni (jah, ka Messi oli emane). Top- ja underdogi ametikohad jaotati söakama Messi kasuks ja vaesel kohmakal Cassandral polnud mingit sõnaõigust. Õnneks naudib ta ainsa pensionärkoera staatust nüüd meie poja juures Tartus.

Muide, ka Cassandra ja Ilse vahel valitseb konkurents. See on koht, kus taksil tuleb kõrvad senisest veel rohkem lonti lasta ja vanema, end väga kiledal toonil väljendava proua sõna kuulata.