Pea pool aastat Tartu elanikke ärevil hoidnud papagoi valis endale ise uue perenaise

Juunikuus põgenes oma koduseinte vahelt üks terve, ent väga pelglik kaeluspapagoi. Sellise linnu vabadusse pääsemisel on Eesti metsloomaühingu kinnitusel teda kohutavalt keeruline uuesti kinni püüda

Nii lendas papagoi kuude kaupa mööda Tartu linna ringi. Vahepeal sattus ta küll vareste kiusu alla, kuid tal õnnestus alati terve nahaga pääseda. Samas püüdis eksootiline roheline lind ka paljude inimeste tähelepanu: teda märganud linnakodanikud tegid Facebooki gruppidesse aeg-ajalt murelikke postitusi ja ka metsloomaühingule laekus hulganisti palveid, et nemad aitaksid õnnetu papagoi kinni püüda.

„Täiesti juhuslikult hakkas papagoi külas käima meie oma vabatahtliku Mindi aias,“ teatas metsloomaühing nüüd. „Nii võttiski ta papagoi kinni saamise enda südameasjaks. Ta kaalus püüdmiseks erinevaid variante: kahva, kastlõksu, loorvõrku, peibutavat mulaaži, varesemõrda – midagigi, mis võiks toimida. Esialgu otsustas ta papagoid lihtsalt toiduga peibutada, lootuses, et linnu usaldus inimese suhtes ajapikku kasvab.“

Mida külmemaks läksid oktoobri ja novembri ilmad, seda tihedamalt ilmus papagoi Mindi puhvetisse. Ta sättis toidulauale linnupuuri koos söödaga, oodates, et papagoi ükskord puuri läheks. Toa aknast tuli papagoid kannatlikult jälgida, et vajadusel kiirelt reageerida - seda enam, et papagoi sulestik pole Eesti jaheda kliima jaoks loodud ning raagus puudel kükitades muutuks ta röövlindudele käepäraseks saagiks.