4 saksa lambakoerte kohta levinud müüti, mis paika ei pea

Kuna saksa lambakoeri kasutatakse sageli teenistuskoertena, kelle üheks ülesandeks on kurjategijaid kinni pidada, arvatakse neid juba sünnipäraselt agressiivsed olevat. On tõsi, et neil on tugev kaitseinstinkt, kuid sotsialiseerimine ja ühised tegevused inimestega muudavad nad igati toredateks seltsilisteks.