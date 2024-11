5 faktorit, mis võivad külmal ajal sinu lemmiklooma tervist kahjustada

Ehkki paljud koeratõud on jahedate ilmadega harjunud, on ka neid tõuge, kellele karge talv väga vastukarva käib. Eriti haavatavad on väiksemad ja lühikese karvaga koerad, kuna neil on raskem oma kehasoojust säilitada. Kõige enam tekivad loomal külmakahjustused käppadele, kõrvadele ja sabaotsale, sest need piirkonnad on külma suhtes tundlikumad. Kui koer viibib pikalt külmas õhus või teeb pikki jalutuskäike, on oluline teda pidevalt jälgida ja vajadusel talle kaitseriideid selja panna. Nii saab vältida külmakahjustuste tekkimist ja hoida koer turvaliselt soojas.