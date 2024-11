Kohus keelas keskkonnaametil vigastatud metsloomade abita jätmise. Loomakaitsjad: müts maha kohtuniku ees!

„Amet tuli sügise hakul välja juhistega, kus ütles selgelt, et mitte kaitsealuseid liike enam ei aidata ja nad jäetakse vigastatuna lihtsalt surema, kuni loodus teeb oma töö. Paraku on see suures vastuolus looma- ja looduskaitseseadusega, mis kohustab aitama kõiki loomi ja linde, seal hulgas ka võõrliike. Abitus seisundis loomade ja lindude puhul ei tee seadused vahet kaitsealustel ja mitte kaitsealustel liikidel,“ selgitas ELL lõuna piirkonna juht Kristi Metsa, kelle sõnul langetati nende juhistega otsus ülejäänud vigastatud loomad-linnud lihtsalt piinlema jätta.