Paljude poolt põlatud tulevane aasta lind tahab end lähemalt tutvustada

Ornitoloogiaühing valis 2025. aasta linnuks kormorani. See arhailise välimusega lind on väga hea ujuja ja osav kalapüüdja, kes elab ja pesitseb kolooniatena peamiselt rannikualadel. Kormoranil on oma kindel ja oluline roll ökosüsteemis, mis vajab ja väärib põhjalikumat uurimist ja selgitamist. Tegu on väga omapärase liigiga, kelle tutvustamise kaudu saab pöörata tähelepanu just merekeskkonnaga seotud probleemidele.