Aidaa, 30 kiisut! Omanikud jätsid tõukassid räpasesse Lasnamäe korterisse omapäi ja kolisid Venemaale

„Kaua kassid nii elasid, on raske öelda. Sügisel hakkasid Lasnamäel elavatele vabatahtlikele mingid kuuldused ja vihjed tulema,“ rääkis MTÜ Cats Help vabatahtlik Liivi Kassihhin. Tema sõnul on tegemist siberi tõugu kassidega, kellest enamik alles noorukesed, maksimaalselt kaheaastased. Vahepeal oli täielikuks urkaks muutunud korteris kasse toitmas käinud üks alkoholilembene meesterahvas.

„Kassid on üllatavalt heas seisus. Jah, nad on pisut kõhnad, kasukad kohati pulstis ning määrdunud, aga haigusi ei ole. Hambad ilusad valged. Seega saavadki nad tõrjed, esmased protseduurid, kiibid, steriliseerimised, kastreerimised ning on valmis lahkuma,“ selgitas MTÜ esindaja ja täpsustas, et potentsiaalsed kassisoovijad võivad juba praegu neile endast märku anda: „Kassid ei saa kauaks kliinikusse jääda. Hetkel on igas puuris kolm-neli, sest nii suurele hulgale kassidele korraga vabu puure ei ole ja vaevalt, et jõuame mõned neist oma kassituppa paigutada.“