Seenior Uudo: mida kauem ma kodus olen, seda rohkem mu hallid karvad ära kukuvad!

Nii uskumatuna, kui see ka ei kõla, olen ma nüüdseks veetnud juba veidi üle poole aasta päris oma kodus. Ning ma pean tunnistama, et ükskõik, kui kodune ja hoitud tunne mul varjupaigas oli, siis no ega see ikka kodu vastu ei saa.

Alguses ma muidugi selles kindel ei olnud. Olin ju pea 9 kuud kokku varjupaigas olnud ning inimeste ja rutiiniga igati ära harjunud, tundsin end täitsa nagu kodus. Kuniks ühel päeval tuldi minuga jalutama, peale seda autosse topiti ja mind oma kodust ära viidi.

Igaks juhuks otsustasin tee meelde jätta ja enne, kui Tallinnast välja jõudsime sõita, istusin mina juba esiistmel ja jälgisin hoolega teed. Sõit oli pikk ja tüütu, aga jõudsime kohale. Sain omale päris suure aia ja kuudi, kus on neli tuba. Paraku ei ole aga tegu privaatkuudiga, sest olen sunnitud neid ruume ka inimestega jagama. Uus pere sättis mulle igale poole uhkeid pesasid, aga mulle tegelikult sobivad olemasolevad diivanid ja tugitoolid ka.

Kohale jõudes otsustasin, et ma panen need inimesed ikka korralikult proovile - äkki toovad mu ikka varjupaika tagasi. Esimene plaan oli mul koheselt selge - ma ei lase neil poolteist kuud järjest magada. Ajasin neid järjepidevalt öösiti üles teeseldes, et mul on väga vaja õue minna. See plaan ebaõnnestus, sest nad lihtsalt olidki mul uksehoidjad ja andsid kohanemiseks aega.

See aga tähendas, et mul oli uut plaani vaja. Mõtlesin siis, et tulen äkki ise hoopis Hiiumaalt tagasi varjupaika ja otsisin aia seest augu üles, kust vahelt ma kuidagimoodi välja vingerdasin. See plaan ka ebaõnnestus, sest nad leidsid mu väga kiiresti küla pealt üles. Augu lappisid ka ära, kuid ega see mind ei peatanud, mul oli ju siht silme ees.