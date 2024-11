Sünnipäevalaps Rasputin valmistub Tallinna loomaaiast lahkuma, asemele tulevad noorukesed jääkaruõed

Jääkarude populatsiooni maailma loomaaedades haldab liigikoordinaator, kelle hinnangul oli nii Friida kui Rasputini puhul tegemist omavahel sobivate ja väärt geene kandvate isenditega. „Rasputini geenid on väga olulised, sest nii tema isa Untai kui ema Murma on pärit loodusest. Kokku said nad Moskva loomaaias, kus neile sündis Rasputin,“ ütles loomaaia vanemkuraator Jelena Semjonova. Loodusest oli pärit ka Friida isa. Eduka paaritumise korral loodeti jääkarudelt Tallinna loomaaias saada väga heade omadustega järglasi. Friida ja Raspi said omavahel väga hästi läbi ning paaritusid kolmel sigimishooajal (2021, 2022, 2023), kuid kahjuks ei jäänud sündinud pojad ellu.

Aalborgi loomaaia zooloog Thea Loumand Faddersbølli sõnul on mõlemad õed väga uudishimulikud ja mänguhimulised. Inuk on väiksem ja tagasihoidlikum, aga armastab väga kaevata, mistõttu on ta tihtipeale mullane. Kui ta väike oli, ei tahtnud ta üldse vette minna ja läheb siiani ujuma ainult siis, kui sinna on toitu visatud. Imaq on suurem ja armastab tohutult ujuda, viies alati kõik oma mänguasjad ja toidu vette.