Lindude ränne kestab: kuidas vältida, et nad aknasse lennates viga ei saaks?

Vastu akent lennates saab peamiselt viga linnu pea või kael, silmapilkse surma toob kaelalülide murd. Palun ole kena ja märgista aknad. See on eriti oluline nüüd, kui linde on taas kord rohkem liikvel rände tõttu.

Pinnalt põntsu saanud lind on tavaliselt uimane, tal on raskusi lendamisega ning suled võivad väga puhvis olla. Sedasi on linnul oht alajahtuda ning ta on kerge saak.