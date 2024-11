Aitab piinavast hambavalust! Mäksi ei jõua rohkem kannatada

Mäksi elas aastaid hoiukodus, kust nüüd kassituppa ümber kolis. Esimene oluline punkt oli veterinaari külastus, sest vanust on omajagu ja põhjalikku kontrolli pole ta pikalt saanud.

Vereproovid olid täiesti korras, mis on vabatahtlike jaoks tohutu kergendus ja südamerahu. Kuid ülevaatusel selgus kohe, et ees ootab ulatuslik hambaprotseduur, sest midagi head seal suus veterinaar ei täheldanud.

Kahjuks on hambaravi ääretult kallis ka loomade jaoks ning nii palub vapper Mäksi kõikide jälgijate abi, et operatsiooni kogumaksumus ~ 530 eurot kokku koguda. Et lisaks hambavalule ei kummitaks ka südamevalu, palub Mäksi oma ravi toetada.