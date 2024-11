Kassipoja päästmine konteinerist ja koera halastamatu tapmine: selgus aasta kõige loomasõbralikum ja -vaenulikum tegu

Aasta loomasõbralikuma teo tiitli pälvija Pirita päästekomando päästis umbes kuu vanuse kassitüdruku, kes oli lõksu jäänud klaasipakendi konteinerisse. „Tähelepanelik kodanik kuulis konteinerist haledat näugumist ja teavitas Eesti loomakaitse seltsi. Kohale saabunud vabatahtlik mõistis, et oma vahenditega ei suuda ta kassipoega aidata ja kutsus appi päästjad, kes tõid kiisukese turvaliselt välja. Kassipoeg viidi loomakliinikusse, kus selgus, et ta on terve, kuid vajab veel kosumist. Kiisutüdruk jäi seltsi hoolde, kuni ta oli valmis uude koju minema, pärast esmaseid terviseprotseduure ja kiibistamist. Tänaseks on kiisu leidnud päris kodu vabatahtliku juures, kes kiisule päästjad appi kutsus,“ kirjeldas juhtunut ELSi vabatahtlike koordinaator Marika Martin.