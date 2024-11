INTERVJUU | Loomaarst Kaie Ohmann: vähihaigele loomale peame eeskätt võimaldama kvaliteeti, mitte kvantiteeti

Loomadelt avastatavad kasvajad on üha laialdasem probleem? Millest see tingitud on?

Kasvajaid esineb tõesti palju. Pigem diagnoositakse ja teadvustatakse seda probleemi praegu rohkem. Kuna loomi ravitakse ja diagnoositakse haiguste puhul, millesse nad varem oleksid surnud, siis nende eluiga on oluliselt pikenenud ja seetõttu ilmnevad ka kasvajad enam. Seda, kas kasvaja tekib elukeskkonnast, toidust või muul põhjusel, me ei tea. On teatud tõud, kellel on eelsoodumus teatud kasvajatele aga see ei tähenda, et nad selle tingimata saavad.

