Mis kuulub koera kohvrisse? Need 10 eset tuleb lemmikloomale õnnestunud reisiks kaasa pakkida

Kokkupandavad ja lekkekindlad Toidu- ja veekausid on reisidel hädavajalikud. Vali kokkupandavad, mis võtavad vähem ruumi ja on kerged. Lisaks saad neid igal hetkel välja võtta ja loomale süüa või juua anda.

Sõltumata sellest, kas plaanid reisida auto, laeva või lennukiga, on oluline muretseda lemmikloomale turvaline kandekott või puur . See ei taga mitte ainult ohutust, vaid pakub loomale ka oma kindlat ja turvalist kohta, kus puhata. Kui spetsiaalset avariitestitud puuri ei ole, tuleks koerale autosõiduks muretseda turvatraksid.

Euroopas reisides tuleb kaasa võtta lemmikloomapass, mis sisaldab lemmiklooma kirjeldust ja andmeid, sealhulgas mikrokiibi numbrit, märget marutaudivastase vaktsiini kohta ning omaniku andmeid. Mõnes riigis või piirkonnas võib olla kohustuslik tõendada, et loom on terve ja nõuetekohaselt vaktsineeritud.

Et reisimine lemmikuga kulgeks sama ladusalt kui oled unistanud, pani Martin Rosing kokku nimekirja kümnest esemest, mis peaks iga neljajalgse pagasisse kuuluma. Järgmine kord kui reisile hakkad minema, võta nimekiri ette ning hakka lihtsalt pakkima.

„Mõelge kui stressirohke oleks inimesel minna reisile ilma kehtiva reisidokumendi, minimaalse ravimikarbi, lemmikraamatu, toimiva telefoni ja riieteta või jätta ohtlikku piirkonda reisides vaktsiinid tegemata? Reisiva lemmiku pagas on sama oluline kui inimese oma ja aitab oluliselt omaniku muremõtteid lahustada ning ka lemmikul reisi turvaliselt ja mugavalt nautida,“ selgitas Rosing.

DFDSi purser Martin Rosing tõdeb, et kõik hirmud on arusaadavad, ent neid aitab oluliselt leevendada läbimõeldult pakitud pagas.

Laevandusettevõtte DFDS lemmikloomaga reisimise uuringust selgub, et üle poolte vastanutest tunneb lemmikuga reisile minnes muret neljajalgse stressitaseme pärast. Iga kolmas pelgab, et neljajalgne võib kaduma minna, tal võib reisides halb hakata või kimbutada ootamatu terviseprobleem. Igal kümnes loomaomanik muretseb aga sellepärast, et tema lemmik võib näiteks hotellis või laevas lõhkuda, närida või muu pahandusega hakkama saada.

Piisav kogus toitu

Ära unusta kaasa võtta lemmiklooma jaoks piisavas koguses toitu. Looma jaoks on muutused toitumises sageli stressi tekitavad ja võivad põhjustada seedeprobleeme. Kõige parem on, kui võtad kaasa sama toidu, mida ta koduski sööb. Kui reis on pikem, siis võiks vähemalt reisi esimesteks päevadeks võtta kaasa tema tavapärase toidu. Reisi ajaks tasuks varuda suurema koguse koera lemmikmaiuseid, mida talle näiteks kiituseks või ärevates olukordades tähelepanu saamiseks pakkuda.

Vesi

Vesi on üldiselt igal pool kättesaadav, kuna aga lemmikloomadel võib dehüdratsioon tekkida kiiremini, kui oskame arvata, siis võiks üks pudel värsket vett siiski koera kotis ootamatuteks olukordadeks olemas olla.

Erinevad rihmad

Reisikotti võiks pakkida erinevaks otstarbeks mõeldud jalutusrihmad. Fleksirihm väiksema asustusega ja looduses käimiseks, üks keskmise pikkusega jalutusrihm näiteks linnades jalutamiseks ning lühike rihm näiteks kohviku külastusteks, kus ei ole turvaline koera pikka rihma otsas hoida.

Hügieenitarbed

Lemmiklooma hügieeni eest hoolitsemine on reisidel sama tähtis kui kodus. Ära unusta kaasa võtta kakakotte. Lisaks võiks kaasas olla lemmikloomasalvrätikuid, et puhastada määrdunud käpakesi või karva.

Isegi, kui sinu lemmik on üldiselt terve, siis herilase nõelamine, klaasikillule astumine, liiv silmas või kinni hakanud puuk klassifitseeruvad ootamatute olukordade alla, mida võib ikka ette tulla. Sellistel juhtudel pakub esmast leevendust esmaabikomplekt, mis peaks sisaldama midagi kõhuhädade vastu, haavade, kõrvade, silmade puhastamiseks, allergiaravimit putukahammustuste vastu, samuti puugi mugavamaks eemaldamiseks mõeldud „konksu“. Kui on plaanis pikemad autosõidud või üleöö vältav laevasõit, siis ka midagi, mis iiveldust või merehaigust aitaks leevendada. Kui koer on ärev, aga reisimisest ei pääse näiteks kolimise pärast, tasub veterinaarilt küsida rahusteid või teisi rahustavaid preparaate.

Tuttav mänguasi või tekk

Ära soeta koerale reisimiseks uusi mänguasju, tekki ega pesa, vaid pigem võta kaasa tuttava lõhnaga esemed, mis aitavad neljajalgsel sõbral end nii laevas, autos kui ka hotellis turvaliselt tunda. Igavust aitavad peletada lemmikmänguasjad. Karvaste reisijate lemmikuteks on nuuskimismatid ja mänguasjad, kuhu saab maiuseid peita. Need pakuvad mentaalset stimulatsiooni ning lisaks väsitamisele aitab lemmikule tegevuse pakkumine ajal kiiremini veereda. Kui koer on füüsiliselt või mentaalselt väsinud, ei kipu ta ka närima ja muud pahandust tegema.

GPS-seade ja kontakt kaelarihmal

Kui sul on hirm looma kadumise pärast, siis pane kaelarihma külge GPS-seade, mis aitab häda korral neljajalgse asukoha tuvastada. Kindlasti võiks koera kaelarihmal olla omaniku nimi ja telefoninumber juhuks, kui koer ootamatult kaduma peaks.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemana Ükskõiksena Kurvana Vihasena Saada