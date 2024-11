Ehmatus uurimiskeskuses: poolsada metsikut ahvi pani puurist plehku

Äpardus oli juhtunud keskuse majahoidja hajameelsuse tõttu - 50 ahvi avastasid, et puuriuksed on lahti ning piisas ühel vaid eeskuju näidata, kui veel 43 tema järel põgenesid.

Õnneks ei jooksnud loomad kaugele ja enamik neist jäi teaduskeskuse ümbrusesse, et inimestelt toitu norida. „Me ei taha ahve taga ajada, sest see hirmutaks neid ja sunniks nad kaugemale põgeneda,“ selgitas Alpha Genesise tegevjuht Greg Westergaard.

Yemassee politseijaoskond andis teada, et ahve otsitakse püüniste, termokaamerate ja sööda abil. Politsei hoiatas ka ümberkaudseid elanikke, et nood uksed ja aknad suletuna hoiaksid. Kuigi 39 looma on praeguseks tabatud, liigub veel neli kusagil läheduses ringi.