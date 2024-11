Töövaidluskomisjoni juhataja otsustab, kellel on vaidlustes õigus ja milline koer on näitustel kauneim

Mida teete selleks, et tööpingetest välja tulla?

Töövaidluskomisjoni juhataja töö ei anna just positiivset laengut, vaidluste lahendamine on alati kergelt negatiivse alatooniga. Saame pidada töövõiduks, kui pooled saavutavad kompromissi ja lähevad mõlemad istungisaalist rahulolevalt minema. Tööpinget ja stressi tuleb ikka ette ning seda aitab maandada minu hobi.

Ma tegelen juba üle 30 aasta tõukoertega, olen 2000. aastast rahvusvahelise kategooria kohtunik. Enamiku nädalavahetusi olen koertega n-ö põllul ja reisin palju. See lülitab mind töömõtetest täiesti välja. Olen koerte välimikukohtunik, kelle öelda on see, kas koer on standardist lähtuvalt ilus või mitte. Tegelen siiani ka väikestviisi aretustööga ning minu kasvatatud koerad esinevad oma tõus edukalt ka näitusetel.

Mul on kolm koera, käin nendega metsas ja mere ääres. Kuigi siis, kui käsil on suuremad või rohkem mõtlemist nõudvad vaidlused, mõtlen ka koertega jalutades sellele, mismoodi otsust kirjutada. Tegemist on pingevaba õhustikuga, mulle tulevad käimasolevad vaidlused lihtsalt meelde ja saan pingevabas keskkonnas mõelda, kuidas oleks mõistlik otsust üles ehitada. Ilmselgelt on töö kujunenud elu üheks osaks ja käib minuga kaasas.

Kuidas käib hindamine, kas koer on ilus või mitte?

Iga tõu kohta on olemas tõustandardid, mille alusel tuleb hinnata, kas loom vastab neile või mitte. Kui komisjonis otsustame, kellel on õigus ja kellel mitte, siis hobikorras otsustan, kas üks koer on välimiku poolest teisest üle või mitte – teen ka selles vallas kohtunikutööd.

Olen üle 20 aasta olnud koerte kohtunik, kuid alles kaks aastat tagasi lõpetasin mitukümmend aastat kestnud koolitustee – minust sai kõikide tõugude kohtunik.

Milline on teie lemmiktõug?

1995. aastast on meil kodus olnud staffordshire’i bullterjerid. Uusi tõuge ei ole juurde võtnud ega teistega väga katsetanud. Meeldivad koeratõuge on aga üsna mitmeid.

Täispikk intervjuu ilmus tööinspektsiooni ajakirjas Tööelu

