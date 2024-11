See pole tavaline vuntsipügamine! Mis juhtub, kui oma kassil vurrud maha lõikad

Vurrud pole kassile loodud lihtsalt selleks, et nad ilusad välja näeksid. Need on osa tema kompimismeelest, mille kaudu ta omandab vajalikku infot.

Üks levinumaid uskumusi on see, et kassi vurrud ei kasva kunagi tagasi. Võibolla on see sulle muret teinud, kui su kiisu on mõne vurrudest näiteks kakluse tulemusena kaotanud. Õnneks ei vasta see tõele - vurrudel, justkui teistelgi karvadel, on oma eluiga ning kasvutsükli tempo on sarnane muu karvastiku omaga.