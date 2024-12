Rasvaimu, munandiimplantaadid või Botox: inimese kapriisid panevad loomi ilu nimel rängalt kannatama

Kaheaastane kääbusšnautšer Chip on tegelikult kastreeritud, kuid enamik temaga kohtunud inimestest seda ei tea. Chip on nimelt üks 500 000-st lemmikloomast, kes on viimase paarikümne aasta jooksul saanud Neuticles`i nimelise munandiimplantaadi omanikuks. Neuticles on aga vaid üks lemmikloomade plastilistest operatsioonidest, mida loomaomanikud oma lemmikutele miljonite dollarite või eurode eest teha lasevad.