Ülot tabas üks häda teise järel: diabeedile järgnes metsik hambavalu

Nii juhtuski - täna on Ülo on diabeedi seljatanud ja terve kiisuhärra.

Tema suust aga tuli pidevalt paha lõhna ning oli selge, et Ülo suuseis vajab kiiresti veterinaari sekkumist. Veresuhkur kontrolli alla saadud, oligi aeg operatsioonile suunduda. Ning Ülo sai valust ja ebamugavusest vabaks, olles nüüd täiesti koduvalmis kiisu. Kuid selle valust vabaks saamiseks hind on 458,16 eurot ning armas Ülo palub teie abi, et see elumuutev protseduur makstud saaks..